جامعة أسيوط تواصل فعاليات تدريب الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميد

تواصل جامعة أسيوط لليوم الثانى على التوالى أعمال الدورة التدريبية المؤهلة للأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميد بكليات الجامعة والتى تمتد علي مدار 3 أيام من 7 وحتى 9 من شهر يونيو الجاري وتتضمن 7 جلسات يتم فيها مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية وهي التطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث والتخطيط الإستراتيجي، إدارة الأزمات والمخاطر والقضايا القومية ومكافحة الفساد، الجوانب المالية والإدارية بالجامعات.

فيما يستقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور ولاء محمد شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، لبحث توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة وتعظيم الاستفادة من دور الهيئة فى دعم الحركة العلمية داخل مختلف كليات ومعاهد الجامعة .

وأضافت الدكتورة أسماء عبد الناصر عميدة معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة ومنسقة الزيارة أن برنامج الزيارة غداً يتضمن لقاء الضيف برئيس الجامعة ، يعقبها عدد من الزيارات التفقدية بمعامل المعهد، ومعامل Core Labe فى المستشفى الجامعى ولقاء مع السادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مشروعات علمية ممولة.

من جهة أخرى، بدأت إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة أسيوط، برئاسة المترجم محمد شافع، عقد سلسلة من اجتماعات لمجالس إدارات أندية الأدب على مستوى المحافظة.

وقال«شافع»،إن الهدف من الانتخابات إختيار مجالس إدارات جديدة تستمر لمدة عامين لأندية الأدب، لافتا إلى أن الفرع يضم عشرة أندية أدب، بينها نادي الأدب المركزي، الذى يتم اختيار أعضاء مجلس إدارته من رؤساء مجالس أندية الأدب الجدد، منوهًا عن اختيارأربعة أعضاء من قِبل ثقافة أسيوط.

وأضاف مدير الشئوون الثقافية، أن قاطرة الانتخابات انطلقت وستتوقف مع نهاية شهر أغسطس المقبل مع تشكيل مجلس إدارة نادي الأدب المركزي، مشيرًا إلي أن الدورة السابقة كانت دورة صعبه علي كل مجالس الإدارات نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا وتبعاتها مما قلص من الأنشطة ذات