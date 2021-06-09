لجنة برلمانية تطلب حضور وزيري المالية والتنمية المحلية لحل انتداب الموظفين بأجهزة الدولة

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت حضور وزيري المالية والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل؛ لمناقسة الإجراءات التي اتخذت بشأن نقل العاملين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة من جهات عملها الأصلية إلى الجهات المنتدبين منها بصورة نهائية بأجهزة الدولة.

وقالت درويش في تصريحات لـ«الوطن» إن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو مراجعة المشكلات الناتجة عن الكتاب الدوري لجهاز التنظيم والإدارة بشأن توفيق أوضاع العاملين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة، لا سيما الذين قضوا 4 سنوات مدة الانتداب، وتنطبق عليهم الشروط، لتسجيل بياناتهم علي الموقع الالكتروني المخصص، لحين إتمام النقل

وأشارت النائبة سولاف درويش، إلى أن اللجنة كانت قد ناقشت في اجتماعها أمس الثلاثاء عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول تثبيت العاملين المؤقتين، والإجراءات والاستيفاءات التي طلبها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت العاملين المؤقتين بمديريات الصحة، والتعليم، والتي تتسم بالصعوبة ومن بينها موافاة الجهاز باستمارات صرف المرتبات الشهرية لجميع العاملين على مدى سنوات تعاقدهم، مبينة أن بعض المقترحات المقدمة من النواب تضمنت إمكانية نقل هؤلاء المؤقتين على فصل مستقل طالما لن يؤثر ذلك على تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء، وهو اقتراح توافق عليه كثير من النواب.

كانت لجنة القوى العاملة قد أصدرت توصية هامة فى اجتماعها أمس، تتضمن قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بموافاة اللجنة برد كتابي يوضح أسباب عدم إنهاء إجراءات تثبيت العاملين سواء على درجات شخصية أو مؤقتين رغم استيفاء البيانات اللازمة لمديريات الصحة بالقاهرة وبالوادي الجديد، وموقف الجهاز من المؤقتين فيما يخص الهيئة العامة للمعاهد التعليمية والمستشفيات.

ويشار إلى أن الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، ألزم جميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، بالتأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.