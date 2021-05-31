تحرك لأعضاء مجلس النواب بجنوب سيناء لتعيين أبناء المحافظة بجامعة الملك

التقى أعضاء مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، النائب سيد عوض، وسليمان عطيوي، وحميد أبوبريك، مع رئيس جامعة الملك سلمان الدكتور أشرف سعد حسين، جامعة الملك سالمان الدولية، لمناقشة سبل تعيين أكبر عدد من أبناء محافظة جنوب سيناء في الجامعة، تزامنًا مع إعلان الجامعة حاجتها عن عدد من الوظائف في المجلات والتخصصات المختلفة.

عدة سنوات من الخبرة في التخصص للتعيين في الجامعة

وقال نائب البرلمان سيد عوض، إن الجامعة اشترطت عدة سنوات من الخبرة في التخصص للتعيين في الجامعة، وهذا ما يفتقده شباب المحافظة نظرًا لحداثة تخرجهم، وتلقينا مطالب جماعية من المواطنين بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة.

عرض مقترح تحمل مصاريف تدريب أبناء جنوب سيناء على الأعمال الإدارية

وأكد سيد عوض في تصريح له اليوم الإثنين، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة كل مطالب المواطنين، وعرض مقترح تحمل مصاريف تدريب أبناء محافظة جنوب سيناء على الأعمال الإدارية، ليصبحوا مؤهلين لهذه الوظائف، على أن يكون مدة التدريب شهرين، وبعدها يجري اختبار المتدربين على الأعمال الإدارية.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء، وضع الأولوية لتوظيف أبناء المحافظة الوظائف داخل الجامعة، وزيادة عدد المنح الدراسية لأبناء المحافظة، إضافة إلى تخفيض رسوم الجامعة لأبناء المحافظة.

وأشار سيد عوض، إلى أن الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان، وعد بدراسة هذه المطالب، وتذليل كل العقبات أمام أبناء المحافظة.

حضر اللقاء الدكتور عبدالغني الجندي، رئيس فرع الجامعة بمدينة رأس سدر، وعميد كلية الزراعات الصحراوية، والدكتور محمد أمين الشريف، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور مدحت الحادق، عميد كلية الهندسة والصناعات التكنولوجية، وسمير عبدالسلام، أمين عام الجامعة.