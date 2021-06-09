موعد كسوف الشمس 2021.. البحوث الفلكية توضح

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الخميس سيكون هناك كسوف حلقي للشمس، موضحا أنه لا يرى في مصر بالعين المجردة، مشيرا إلى أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يعدها المعهد دوريا، فإن موعد كسوف الشمس سيكون الخميس 10 يونيو الجاري الساعة 10:12.

البحوث الفلكية: الخميس موعد كسوف الشمس ولا يرى في مصر

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد كسوف الشمس في مصر يتفق مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، مشيرا إلى أن هذا اليوم يشرق القمر وتغرب الشمس في نفس الوقت تقريبا، موضحا أن القمر يكون مرئيا في السماء طوال الليل، ويحدث الكسوف الحلقي، ويكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي وذلك حول الأرض، حيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل، وينتج عن هذه الحلقة من الضوء حول القمر المظلم.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن الكسوف يسمى بالحلقي ويمكن رؤيته في جميع المراحل الخاصة به في «شمال كندا، وأقصى الشمال الشرقي لروسيا وكذلك جرين لاند»، موضحا أن موعد كسوف الشمس قد يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته أربع ساعات وتسع وخمسين دقيقة، وعند ذروة الكسوف الحلقي سيغطي قرص القمر نحو 94% من كامل قرص الشمس كاملا.

وتابع رئيس القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الكسوف الحلقي ستكون مساحته العرضية 527,1 كم، كما أنه سوف يستغرق مدة قدرها نحو 3 دقائق و51 ثانية، موضحا أن الكسوف الحلقي المقبل سيكون 14 أكتوبر المقبل عامل 2023.