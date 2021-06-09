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اتحاد عمال مصر يختار «حسن شحاته» للأمانة العامة

كتب:

حسام حربى
04:39 م | الأربعاء 09 يونيو 2021
حسن شحاتة

حسن شحاتة

استقر مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، في اجتماعه المنعقد الآن، على اختيار حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، لمنصب الأمين العام للاتحاد، خلفًا للأمين العام الراحل محمد وهب الله، الذي وافته المنية مايو الماضي.

وبدأ اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال، الساعة 3 عصر اليوم، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة عدد من القرارات المهمة، وفي مقدمتها اختيار منصب الأمين العام، وكذلك المسئول عن المؤسسة الاجتماعية العمالية.

وجاء اختيار حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، خلفًا للنائب محمد وهب الله، الذي وافته المنية مايو الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

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