علاء عابد: نتمنى الاحتفال بـ70 عاما من الإنجازات للرئيس السيسي

قال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية، جرى عرضه في لجنة سابقة، وتبين وجود اختلافات بين مشروع القانون والعقد الموقع مع وزارة النقل، وبالتالي جرى عقد اجتماعا اليوم، لإيجاد حلا مناسبا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض، على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية.

وأكد «عابد»، أن لجنة النقل والمواصلات، وهيئة مكتب لجنة الشؤون التشريعية، حريصين كل الحرص على مساعدة التنفيذيين، على السير بسرعة كبيرة، تتماشى مع دور الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أننا نحتفل بـ7 سنوات من الإنجازات التي حققها الرئيس، ونتمنى أن نحتفل بـ70 سنة إنجازات.

وأضاف عابد، أنه لا يمكن الموافقة على الفترة بين توقيعه وتنفيذة 3 سنوات، ويجب أنه عندما يخرج مشروع القانون من البرلمان، لا يكون به شبه عدم دستورية، ويجب أن نستغل الوقت، ولا نضيع وقت مجلس الدولة في وضع ملاحظات علي مشروع القانون، مؤكدا أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هي عماد البرلمان، ويجب أن لا تقع لجنة النقل والمواصلات في مخالفات دستورية، حيث أن الدستور هو أبو القوانين.

وطالب المستشار رأفت عبد الرشيد المستشار القانوني لوزارة النقل، بإرجاء استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية، للأسبوع المقبل، لمزيد من الدراسة والمراجعة مرة أخرى، حتي نسلم من الأخطاء التشريعية.