محافظ الأقصر يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

استقبل محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، في مكتبه اليوم الأربعاء، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، بحضور منجستاب هايلي، الممثل السابق المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك في نهاية فترة عمله في مصر، والتي استمرت نحو 7 سنوات، حيث سيغادر لتولي منصب مدير مكتب البرنامج الأممي في دولة جنوب أفريقيا، وحضر اللقاء كل من محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، والدكتور سعدي عبد القادر، مدير إدارة البرامج الأجنبية بالمحافظة.

وأبدت «بانوفا» إعجابها بمدينة الأقصر العريقة، مؤكدةً أن زيارتها لن تكون الأخيرة، وأشارت إلى أن مشروع برنامج الأغذية العالمي بالأقصر يسير نحو خطوات جادة لتعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية والبرنامج الأممي، وكذا تحقيقة العديد من أهدافة الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة الأقصرية والتنمية الريفية والتعليم، وأن هذا المكتب هو واجهة الأمم المتحدة للقيام بدورها، مع إمكانية السعي لتحويل مكتب الأقصر إلى مركز إقليمي لقارة أفريقيا.

وأكد محافظ الأقصر على دور الأمم المتحدة الممثل فى 18 مكتب إقليمي وقطري، منها مكتب برنامج الأغذية العالمي، كما أستعرض مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى مصر، باعتباره من أكبر المشروعات الأجتماعية فى العالم، وهو ما أكدته أيضاً المنسق الإقليمي، بالإضافة إلى تجاوز مصر لجائحة كورونا بشهادة المؤسسات الدولية، واستمرارها في تنفيذ المشروعات العملاقة، والاستعداد لنقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تحسين الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس بالإيجاب على حياة المواطن.