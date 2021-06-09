رابط استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة.. «اتبع الخطوات التالية»

يتطلع العديد من الأشخاص، إلى الاستعلام عن المخالفات المرورية، ويتيج الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر، إمكانية الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر، وخصص رابط استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، لمعرفة مخالفات المرور المسجلة على رخص التسيير بأنواعها، ورخص القيادة، إضافة إلى الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة إلكترونيًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، طريقة الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر، والاستعلام عن قيمة المخالفات، التي جاءت على النحو التالي:

رابط استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

عليك اتباع الخطوات الآتية، من أجل الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة والاطلاع على مخالفات السيارات:

- في البداية عليك الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم اختيار إدارة المرور، ثم الاستعلام عن المخالفات المرورية، من خلال الضغط على هذا الرابط.

- اختر خدمات النيابة الهامة،قم انقر على خيار استعلامات، ثم مخالفات رخص السيارة.

- ثم أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة، سواء بالأرقام والحروف أو الأرقام فقط.

- بعد تسجيل البيانات، عليك الضغط على إجمالي المخالفات، حيث يظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

- إذا أردت الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات التي تحمل لوحات معدنية قديمة «أرقام بغير حروف»، أدخل رقم الرخصة والمحافظة ونوع وحدة الترخيص بالخانات المخصصة لذلك واضغط على «إجمالي المخالفات».

- وبعدها سيظهر لك على الشاشة رقم الرخصة المستعلم عنها وإجمالي قيمة المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، وفي حال رغبتك في طلب استخراج شهادة المخالفات اضغط على «طلب استخراج وفاء بالغرامات».

- ستظهر لك شاشة اكتب فيها الرقم القومي لمالك الرخصة ثم اضغط على «طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات».

خدمة سداد قيم مخالفات المرور

هناك عدة طرق للسداد منها الدَفع النقدي عند الاستلام، أو الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة «ميزة» الحكومية.

- في البداية اكتب بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها واضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

- ثم ستتظهر لك رسالة للتأكيد على الدفع الإلكتروني اضغط على «موافق».

- اختر وسيلة الدفع المناسبة من الوسيلتين الموضحتين وقم بالضغط على «استمرار».

- وفي النهاية اضغط على تفاصيل البطاقة الائتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها.