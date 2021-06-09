يقدم رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية، معلومات تفصيلية حول كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية، ويوضح الرابط أنه خدمة إلكترونية، تقدمها وزارة الداخلية تمكن المستفيد من إصدار تأشيرة خروج وعودة.

رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية

ويشير رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية، إلى أنه يجب دفع رسوم الخدمة أولا، ثم يستعرض خطوات التقديم التي تشمل تسجيل الدخول إلى بوابة (أبشر)، والذهاب إلى خدمات التأشيرات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

ويلفت رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية إلى أن رسوم الخدمة 200 ريال سعودي وأن طريقة الدفع هي السداد، والفئة المستهدفة تشمل: المقيم، والأفراد، والأعمال، وأن قنوات تقديم الخدمة هي تطبيقات الجوال، والبوابة الإليكترونية للجهة، بينما يستغرق وقت تنفيذ الخدمة يوم واحد.

ويقدم رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية، معلومات حول مقر الجهة، تشمل الرمز البريدي وهو 13626، ورقم الهاتف : 00966114771100 - 992 - 011-4057000، 00966114778835، والبريد الإلكتروني 992@gdp.gov.sa، وساعات العمل التي تبدأ من 7:30 صباحا وحتى 2:30 مساء.

ويتضمن رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية خدمات ذات علاقة تشمل تغيير المهنة، وتمديد تأشيرة الزيارة، وإصدار إقامة – أبشر، وإصدار إقامة – مقيم، وتجديد جواز السفر، وتغيير المهنة.

ويقدم رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية روابط مهمة، تشمل: منصات الحكومات الإليكترونية الخليجية، والأمن السيبراني في المملكة، وتطبيقات الجوال الحكومية، وميزانية الدولة، والبيانات المفتوحة، والإبلاغ عن فساد.

كما يسأل رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية الزائر في النهاية عما إذا كان قد استفاد من المعلومات المقدمة في الصفحة أم لا.

رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية

ورابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية، هو:

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/9143/!ut/p/z1/jZDNroIwEEafxQVLmamAoruqibGRizdGxW4MGCgkSEntlejT21xXxN_ZzeSczDcDHCLgVXwuRKwLWcWl6Xe8v2dL3yUUSegT0sffydCf_hDm4Axh2wZCxxsbIBiEdLUhiB7wb3x8URQ_-ewTYC7oqWASCOB1rPNuUWUSoiFxHbObt-1wxlxjk3XPYxtE13sAHs_7B97kNwFFKZP7L2mVOL5JotIsVamy_5QZ51rXp5GFFjZNYwspRZnaB3m08JmSy5OGqE1CfVxH10W2mnd5cmlo5wZE2P0R/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/