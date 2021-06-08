السعودية تمدد إقامة المقيمين والزوار تلقائيا دون حاجة لمراجعة الجوازات

في إطار جهود وزارة الهجرة لإعلام المصريين بالخارج بكافة المستجدات، أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا في ضوء تعليق حركة الطيران من وإلى المملكة لعدد من الدول، بشأن المتواجدين خارج وداخل المملكة من المقيمين وأصحاب تأشيرات الزيارة.

وتضمن القرار تمديد الصلاحيات للإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة حتى 31 / 7 / 2021، تلقائيًا دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.