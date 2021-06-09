سفير فرنسا بمصر: حضور السيسي ساهم في نجاح مؤتمر إفريقيا بباريس

قال السفير الفرنسي لدى القاهرة، ستيفان روماتيه، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار العاصمة الفرنسية باريس يومي 16 و17 الماضي لحضور مؤتمرين هامين، هما المؤتمر الخاص بتقديم الدعم للمرحلة الانتقالية السودانية، والحدث الآخر الخاص بالتفكير حول إعادة إطلاق اقتصاديات الدول الإفريقية، ولا سيما تلك التي تأثرت بصورة بالغة من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف «روماتيه»، في لقاء خاص مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أنه حول النقطة الأولى المتعلقة بالسودان يتعين تقديم الدعم للعملية الانتقالية السياسية بعد 30 عامًا من نظام البشير، فيجب إعادة بناء السودان من الناحية السياسية ويجب أيضًا بوجه خاص إعادة بناء الاقتصاد السوداني الذي يعاني بصورة شديدة من وطأة الديون.

وأردف السفير الفرنسي لدى القاهرة، أنه لقد اتخذنا عدد من المبادرات بمؤتمر باريس لصالح الإعفاء من الديون وإعادة هيكلتها والدعم المالي للسودان، ذلك لأنه دون التنمية الاقتصادية ستظل العملية السياسية هشة هناك، وهذا المؤتمر لم يكن لينعقد دون انخراط مصر فيه.

وأكد ستيفان روماتيه، أنه كانت لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر دور هام في التوصل إلى نتائج هامة، نظرًا للعلاقة الخاصة بين مصر والسودان، وهذا التقارب الكبير القائم بين البلدين، فبالطبع كان حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي عنصرًا رئيسيا لنجاح هذا المؤتمر.