عميد التربية الرياضية يستقبل وفد جنوب السودان لتفعيل اتفاقية التعاون

أستقبل الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بأبي قير، وفد دولة جنوب السودان، برئاسة جمعة ستيفن، رئيس اللجنة الأوليمبية بدولة جنوب السودان، وذلك بحضور وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك في ضوء إهتمام مصر بمد جسور التعاون مع الجانب الأفريقي بهدف تعزيز التنمية والاستقرار والبناء، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

إنشاء برنامج دراسي لطلاب جنوب السودان بكلية التربية الرياضية

وقال الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية، إن الكلية تعمل على تقديم كامل الدعم لأشقائها بدولة جنوب السودان، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، والدكتور ألبينو بول، وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان، فى شهر أبريل الماضى، والذى تضمن إنشاء برنامج دراسي لطلاب جنوب السودان بكلية التربية الرياضية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

الدمج بين الرياضة والمجالات العلمية الأخرى

وأضاف بلال، في بيان اليوم السبت، أن الكلية تستقبل الدارسين بمرحلة الدراسات العليا من الجنسين من جميع الدول العربية والإفريقية، كما أقترح إمكانية الدمج بين الرياضة والمجالات العلمية الأخرى وإمكانية حصول الطالب الذى يدرس فى اى مجال على كورسات في المجال الرياضى.

منسق طلابي لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب الوافدين

وأشار أيضاً إلى قيام الكلية بتوفير منسق طلابى لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب الوافدين خلال فترة دراستهم، وأعلن عن أعتزام الجامعة والكلية إهداء منحة كاملة مجانية لدراسة الدبلوم والماجستير لأي بطل رياضي يفوز بميدالية أفريقية أو دولية.

إشادة من جنوب السودان بكلية التربية الرياضية بالإسكندرية

وقد أعرب جمعة ستيفن، رئيس اللجنة الأوليمبية بدولة جنوب السودان ورئيس الوفد، عن خالص شكره وسعادته، بهذا التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان، وعبر عن امتنانه لزيارة مدينة الإسكندرية للمرة الأولى، واعتبار هذا اليوم يوماً مميزا لزيارة جامعة عريقة ومتميزة على مستوى مصر وإفريقيا .

كما أشاد الدكتور تونغ تشور سكرتير اللجنة الأوليمبية بحرص مصر على تقديم قيادات رياضية، من فئة الشباب، مؤكداً على أهمية تأهيل الكوادر النسائية في المجالات الرياضية، والإدارية، والتدريب، وأيضا في صنع وإتخاذ القرار.

صنع معلم جيد هو الهدف

كما أثنى مايكل ماتايانج، الملحق الثقافي بسفارة دولة جنوب السودان على إهتمام الدولة المصرية بصفة عامة، وحرص جامعة الإسكندرية بصفه خاصة على التعاون القائم بين البلدين، مؤكداً أن صنع معلم جيد هو الهدف الأساسي لدى الجانبين، وأن كلية التربية الرياضية أبوقير لها الريادة في هذا المجال .

وقد تضمنت الزيارة عرض توضيحى للبرنامج التدريبي المزمع عقده لطلاب دولة جنوب السودان بعمرحلة البكالوريوس ، وعرض للبرامج التدريبية لطلاب جنوب السودان المقيمين بالإسكندرية.