تعديل هيئة مكتب اتحاد العمال: «خالد عيش» للمصايف و«حمدي» لشباب العمال

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى اجتماعه، برئاسة جبالى المراغى، تعديل هيئة مكتبه واختيار حسن شحاته، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى، لتولى مسؤولية الأمانة العامة للاتحاد العام خلفا للراحل محمد وهب الله.

ووافق المجلس على اختيار عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام على تولى رئاسة المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة، واختيار النائب خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام، لشغل منصب الرئيس التنفيذى للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف، ويكون المهندس خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام مساعدا.

ووافق المجلس على اختيار المهندس عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لتولى مسئولية الاتحاد العام لشباب العمال.

وقال حسن شحاته، الأمين العام الجديد، إن القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة سيتم مخاطبة الجهات التنفيذية المعنية بها بما يعظم من أوجه التعاون خاصة بين التنظيم النقابى والوزارات المعنية.

وأضاف الأمين العام، أن المرحلة القادمة ستشهد آليات حديثة للعمل النقابى والاستغلال الأمثل لموارده الذاتية لتقديم خدمات مباشرة للعاملين، والدفع بهم إلى مزيدا من الجهد والعطاء لمصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

اتحاد العمال يختار حسن شحاتة

واستقر مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، في اجتماعه الذي عقده اليوم، على اختيار حسن شحاتة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، لمنصب الأمين العام للاتحاد، خلفًا للأمين العام الراحل محمد وهب الله، الذي وافته المنية مايو الماضي.

وبدأ اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال، الساعة 3 عصر اليوم، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمناقشة عدة قرارات مهمة، وفي مقدمتها اختيار منصب الأمين العام، وكذلك المسؤول عن المؤسسة الاجتماعية العمالية.