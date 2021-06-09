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محمود مسلم

وزيرا الخارجية والموارد المائية يلتقيان رئيس مجلس السيادة السوداني

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06:34 م | الأربعاء 09 يونيو 2021
جانب من اللقاءات والمباحثات المصرية السودانية الجارية في السودان

جانب من اللقاءات والمباحثات المصرية السودانية الجارية في السودان

عقد وزير الخارجية ‫سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اجتماعا بالخرطوم مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكان شكري وعبد العاطي اجتماع كذلك، خلال زيارتهما الحالية للخرطوم، مع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني.

 

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