سفير فرنسا عن كورونا: نرى النور بنهاية النفق.. ونأمل تحوله لذكرى سيئة

تحدث سفير فرنسا لدى القاهرة ستيفان روماتيه، عن آخر تطورات الوضع الوبائي بخصوص فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فذكر أنه يحب أولًا أن يعرب عن سعادته بما أننا بدأنا رؤية النور في نهاية النفق، بفضل الاستراتيجيات الخاصة بالتطعيم التي جرى تطبيقها، في معظم دول العالم كما في مصر، ووباء كورونا حتى ولو كان ما يزال موجودًا فإننا نأمل أن يتحول في المستقبل إلى مجرد ذكرى سيئة طالما سنستمر بصورة وجوبية في توفير اللقاحات لمواطنينا.

وأضاف «روماتيه»، خلال حواره على شاشة «extra news»، اليوم الأربعاء، أن الحصول على اللقاح بالطبع مفتاح حل هذه المشكلة في الأشهر المقبلة، ومصر أبرمت شراكات متعددة مع عدد من الدول الأجنبية من أجل تصنيع اللقاحات هنا في مصر، ويكمن دور فرنسا مع بقية الدول الأوروبية في أن تتمكن مصر فيما هو أبعد من موضوع تصنيع اللقاحات محليًا، من توفير الكميات اللازمة من اللقاحات لصالح الشعب المصري.

وتابع سفير فرنسا لدى القاهرة: «وضعنا آلية دولية معروفة باسم كوفاكس، تسمح لمختلف الدول ولا سيما الدول المتقدمة بشراء اللقاحات وذلك بفضل ما يُسمى بتسهيلات الحصول على اللقاحات والتي تتيح توفير اللقاحات لمختلف دول العالم وهكذا استطاعت مصر الحصول على مدى الأسابيع الماضية على اللقاحات لا سيما بمقتضى هذه التسهيلات، لكن فيما هو أبعد من ذلك هناك ضرورة تتعلق بتشجيع المواطنين على الحصول على التطعيم في فرنسا كما في مصر».