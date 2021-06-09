عاجل.. التعليم توافق على تحمل تكلفة 95% من صيانة التابلت

وافقت وزارة التربية والتعليم، على صرف التعويض التأميني لأولياء الأمور الذين دفعوا تكلفة صيانة أجهزة التابلت، بنسبة 95% من القيمة المسددة لمراكز خدمة الجهاز اللوحي.

ووفق خطاب صادر من وزارة التعليم للمديريات التعليمية، فإنه بناء على موافقة الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التعليم للتطوير التكنولوجي، وما تم اتخاذه من إجراءات من قطاع الأمانة العامة في صرف التعويض التأميني لأعطال التابلت، نتيجة لأخطاء الطلاب، التي يتطلب إصلاحها بتكلفة تتتراوح بين 1600 إلى 2500 جنيه لتغيير بوردة جهاز التابلت.

طالبت الوزارة أولياء الأمور بسداد التكلفة المطلوبة لمراكز الخدمة وإصلاح الأجهزة، وإحضار المستنادت لإدارة المخزون السلعي بوزارة التعليم، وهي أصل التقرير الفني الصادر من مركز الصيانة وأصل الفاتورة، وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت من المدرسة وصور إيصالات سداد قيمة التأمين على التابلت وإثبات قيد حديث من المدرسة وصورة إيصال سداد المصروفات الدراسية وصورة بطاقة ولي الأمر وصورة بطاقة أو صورة شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.