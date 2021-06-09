افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بمحافظة قنا

في إطار حرص وزارة الخارجية على تقديم كافة التسهيلات المُمكنة للمواطنين فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه تم اليوم 9 يونيو الجاري التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ومحافظة قنا، بشأن افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية تابع لوزارة الخارجية في محافظة قنا.

وأضاف السفير عمرو عباس، أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والسفير حداد عبد التواب الجوهري، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، افتتحا اليوم مكتب التصديقات بمدينة قنا، وتم البدء في تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين في محافظة قنا، والمحافظات المجاورة منذ الصباح.

ووجه اللواء أشرف الداودي، الشكر إلى وزارة الخارجية لتجاوبها السريع فيما يتعلق بافتتاح مكتب التصديقات بمحافظة قنا، وهو ما من شأنه التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات القنصلية دون الحاجة للسفر إلى المحافظات المجاورة.

وأشار السفير حداد الجوهري إلى أنه بافتتاح مكتب التصديقات في قنا أصبح هناك مكاتب تصديقات في الغالبية العظمى من محافظات الصعيد، موضحاً أن الخدمات التي يقدمها المكتب ستشمل جميع الخدمات القنصلية التي يحتاجها المواطنين بمختلف أنواعها، كما أشاد بالجهد الذي بذلته محافظة قنا في تجهيز المكتب وتوفير كافة مستلزماته.