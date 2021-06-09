النائب العام لأعضاء النيابة الجدد: طبق القانون على نفسك ولا تأخذك العزة بالإثم

جملة من النصائح أسداها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لمعاوني النيابة الجدد من دفعة 2017، والذين أدوا اليمين القانوني أمامه بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، إيذانا منه ببدء عملهم في سلك النيابة العامة، وتركزت هذه النصائح التي جاءت في كلمة المستشار النائب العام، على ضرورة إقامة العدل بين الناس والتحلي بسلوك مشرف يمثل النيابة العامة بأسرها.

كن قدوة

وقال المستشار الصاوي، لأعضاء النيابة الجدد: «كن دائما قدوة في تصرفك مع كل من يتعامل معك، حتى خارج العمل، طالما ارتضيت أن ترتدي ثوب القضاء، وعليك التعامل برقي، فالقَسَم هو التزام أمام الله وقبول لتحمل المسؤلية، وتعهد أمام ضمائركم والمجتمع فهو التزام لا ينتهى إلا بانتهاء عطائك للقضاء».

مفهوم العدل

وتابع: «قَسَمُ اليوم هو تكليف بولاية القضاء وهدفها هو العدل، والعدل هو إيتاء الحقوق للناس وأدائها إليهم بعدالة ناجزة ومساواتك بين الخصوم ومنع الظلم الواقع على شخص هو عدل، وإجراء التحقيق بشكل سليم هو عدل، وحفظ قضية لأن الأدلة غير كافية هو عدل، وصدور أمر جنائي فى واقعة هو عدل، ولا بد أن تكون كل تصرفاتك من اليوم الهدف فيها هو العدل».

تكليف من الله

وأضاف: «الأمر ليس منصب وجاه، بل الأمر أخطر وأعظم لأنه تكليف من الله سبحانه وتعالى، والحرص على الأمانة وأدائها، وإذا كنت حريصا على أداء الأمانة والحقوق لأصحابها سترى نجاحك بعينك قبل أن يراه ال’خرون، إن أداء الأمانة أمر شاق لكن ما أجمل أن يكون ثمرة العمل الشاق هو العدل والرضا من الله، وليس العدل مجرد تحقيق بل أن تمنع جريمة فلكما كنت عادلا وحاسما ذلك سيمنع الكثير من الجرائم».

التحقيق العادل

وتابع: «التحقيق العادل يصل إلى حكم عادل، ويجب أن تفكر جيدا قبل أن تقدم متهما للمحاكمة، ويجب أن تفكر في أبعاد هذا القرار، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته وهذه عقيدة لدى رجال النيابة واجعلوها نصب أعينكم، واحرصوا على العدالة الناجزة فالعدالة البطيئة ظلم، والعدل له أثر طيب بين جمهور الناس من حولك وله أثر فى الوطن وفي شيوع السلام بين الناس، وعملنا ليس لكسب مال أو تمتع بجاه أو منصب بل هي رسالة عليكم أن توؤدها بحق وإخلاص».

طبّق القانون على نفسك

وأضاف النائب العام خلال كلمته: «التزم بتطبيق القانون على نفسك قبل غيرك، فذلك سيزيد احترام الناس وتقديرهم لك وهذا هو سلوك أعضاء النيابة العامة، وعليكم احترام القانون بفهمه واستيعابه ومعرفة غايته ومقصده فلا تطبق نصا لا تفهمه، وتعلم أن تكون فقيها فى القانون حتى تؤدي رسالتك على أكمل وجه».

لا تتكبر

واستطرد النائب العام: «إن عضو النيابة يقوم برسالته والمحامي يقوم بواجبه ولا عداوة بيننا، فاجعل القانون لغة بينك وبين المتعاملين معك، وتواضع ولا تتكبر ولا تأخذك العزة بالإثم، واخلص للعمل ولا تستصغر أي أمر معروض عليك لأنه وراءه صاحب حق، ولا تتكبر فى العودة عن قرار صدر خطأ، فأن تعود أفضل من الظلم الذي يضيع به حق، ولا تحكم بين الناس بالهوى وأنت غاضب أو خائف، فرجل النيابة قوي وشجاع لا يهاب إلا الله سبحانه وتعالى طالما عاهد الله وقبل تحمل المسؤولية».

اللغة العربية وعلوم القانون

وتابع: «عليكم أن تعدوا أنفسكم من الآن فى اللغة العربية والقانون لمتابعة التشريعات لتلعق فقه الأحكام والسوابق القانونية، وأبشركم أنه لا يوجد فى مصر تحقيق يدوي، واقرأ فى لغة الجسد وعلم النفس الجنائي، ولا تتكبروا على أخذ العلم من زملائكم، وأدعو لكم بالتوفيق».

قادة النيابة العامة

واختتم النائب العام كلمته مخاطبا قيادات النيابة العامة بقوله: «إن معاوني النيابة أمانة في أعناقكم وأنتم قدوة لهم لا تبخلوا عليهم بخبرة في شتى العلوم المسلكية والقانونية والقضائية».

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