أطباء يوضحون سبب بتر أطراف مصابي كورونا في الهند: «الجلطات السبب»

أعراض جديدة ظهرت على مصابي فيروس كورونا من السلالة الهندية، أعلن عنها أطباء هنود، ويعتقد أن تكون مرتبطة بمتغير «دلتا»، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، حيث رصد 6 أطباء أعراض مختلفة عن المألوفة لمصابي «كوفيد 19»، من بينها «الغرغرينا»، والتي تصيب الأعضاء الطرفية «القدم، الأصابع، اليدين» وتسبب في بترها، وفقًا إلى تقارير «بلومبرج».

ويوضح أطباء متخصصون في حديثهم مع «الوطن»، أسباب تعرض مرضى كورونا من السلالة الهندية إلى الإصابة بالغرغرينا، وبتر الأعضاء الطرفية لهم.

حالات يتعرض فيها مصابي كورونا للغرغينا

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن تعرض مصابي فيروس كورونا للإصابة بالغرغرينا يتوقع حدوثه في حالات معينة، منها قصور في الدورة الطرفية نتيجة انسداد الشرايين، لافتا إلى أن بتر الأعضاء الطرفية متوقع مع حدوث الجلطات.

سبب بتر أطراف مصابي كورونا في الهند

وأضاف «عز العرب»، أن الإصابة بالجلطات ضمن مضاعفات كورونا، ومنها الجلطات الرئوية، التي تعد أحد أهم أسباب وفاة مرضى «كوفيد 19» في العالم أجمع ليس بالهند فقط، أما ملاحظة الأطباء الهنود ببتر الأعضاء الطرفية بعد الإصابة بالغرغرينا هى نتيجة جلطات في الشراين الطرفية، والتي تؤدي إلى عدم وصول الدورة الدموية للأنسجة في الأطراف، ما يصيبها بالتلف وحدوث الغرغرينا، ويلجأ الأطباء لبتر العضو المصاب.

الحداد: الغرغرينا وبتر الأطراف مضاعفات لكورونا عامة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن بتر الأطراف بعد الإصابة بالغرغرينا لمصابي كورونا ليس عرضا خاصا بالمتحور الهندي، حيث إن فيروس «كوفيد 19» عامة بجميع سلالاته يتسبب في حدوث الجلطات، والتي تصيب عضو طرفي مثل القدم والأصابع، وينتج عنه غرغرينا تؤدي بعد ذلك لبتر الطرف المصاب.

وأشار «الحداد»، إلى أن الإصابة بالجلطات والغرغرينا عرض لوحظ على فيروس كورونا عامة، وليس السلالة الهندية فقط، ويصيب الأعضاء الطرفية مثل الأصابع والقدم، ولكنه قد يكون أكثر انتشارًا مع المتحور الهندي مقارنة بباقي السلالات، ولكن ذلك غير معلوم حتى الآن.