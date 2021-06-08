عاجل.. الهند تسجل 86 ألفا و498 إصابة في الـ 24 ساعة الماضية

انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الهند إلى ما دون 100 ألف حالة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، وسجلت السلطات الصحية الهندية، 86 ألفا و498 حالة إصابة في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28996473 حالة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنها سجلت 2123 حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 351309 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعلن أمس الاثنين، قرارات جديدة بشأن مكافحة تفشي «كورونا»، وقال إن الحكومة الهندية ستوفر لقاحات ضد الفيروس لجميع الراشدين، فيما بدأت العاصمة نيودلهي والمركز المالي بومباي تخفيف القيود مع تراجع عدد الإصابات بـ«كورونا».

وأوضح مودي، في خطاب تليفزيوني: «كل الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً سيحصلون على لقاحات مجانية»، معلناً بدء البرنامج في 21 يونيو الجاري. وأوضح المسؤول الهندي، أن عملية التلقيح ستعود إلى يدي الحكومة المركزية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.