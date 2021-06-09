شروط وتفاصيل حجز شقق الأوقاف العاشر من رمضان

بدأت وزارة الأوقاف، طرح شقق الأوقاف العاشر من رمضان من 1 يونيو حتى 30 من الشهر ذاته، مؤكدة أن حجز شقق الأوقاف سيكون بنظام التمويل العقاري بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات بمحافظة المنوفية، للجمهور من جميع محافظات الجمهورية

وعن شقق الأوقاف العاشر من رمضان، أوضحت الوزارة شروط حجز شقق الأوقاف العاشر من رمضان كالتالي:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا تاريخ نهاية الإعلان.

- ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية، وحال الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو لا يزيد صافي دخله السنوي من مصادر دخله طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يعادل 4750 جنيهًا صافي شهري)، وعن 42 ألف جنيه سنوي للأعزب (ما يعادل 3500 جنيه صافي شهري).

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000 جنيه.

- إنهاء الالتزامات البنكية إن وجدت.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق الأوقاف العاشر من رمضان

- استيفاء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح.

- شراء كراسة شروط بمبلغ وقدره 300 جنيه فقط من مقر هيئة الأوقاف المصرية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته «سارية».

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج/ الزوجة «إن كانت تعمل» مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل.

- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي – الأملاك الزراعية/ العقارات/ الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه».

– امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع.

العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

- العاملون بالشركات وجهات القطاع الخاص.

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.