مواصفات شقق وزارة الأوقاف 2021: تبدأ من 65 مترا

تواصل وزارة الأوقاف المصرية حتى نهاية شهر يونيو الجاري، استقبال طلبات الراغبين في حجز شقق الأوقاف، والتي طرحتها أمام المواطنين بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات بمحافظة المنوفية، والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لذا يتساءل البعض عن مواصفات شقق وزارة الأوقاف 2021 للإلمام بكافة تفاصيل الحجز.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد مواصفات شقق وزارة الأوقاف 2021، والشروط والمستندات المطلوبة للحجز على النحو التالي:

مواصفات شقق وزارة الأوقاف 2021

أشارت هيئة الأوقاف إلى أن الطرح يشمل الوحدات السكنية المتبقية بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات محافظة المنوفية، والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، للجمهور من كل المحافظات، وتتراوح مساحات تلك الوحدات ما بين 65 مترًا إلى 81 مترًا، على أن يتم التخصيص عن طريق القرعة العلنية، مع تحصيل قيمة جدية حجز وهو مبلغ 15 ألف جنيه لنموذج رقم (2)، ومبلغ 20 ألف جنيه لنموذج رقم (3)، وتحصيل مبلغ وقدره 300 جنيه ثمن كراسة الشروط.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق وزارة الأوقاف 2021

وعلى من يرغب في التقدم، تقديم ملف يحتوي على الآتي:

1- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة، على ألا يزيد الدخل عن 4750 جنيهًا للمتزوج، ولا يزيد على 3500 جنيه للأعزب.

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج.

4- أصل إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه).

5- صورة إيصال جدية الحجز.

6- كراسة الشروط.

ويمكن شراء كراسة الشروط من ديوان عام هيئة الأوقاف في العنوان التالي: 109 شارع التحرير - الدقي - الجيزة.

شروط حجز شقق وزارة الأوقاف 2021

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله الشهري عن 4750 جنيهًا للمتزوج، ولا يزيد على 3500 جنيه للأعزب.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج / الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة.

- أن يقر المتقدم أنّه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكًا لمسكن.