برلماني: اهتمام رئاسي واضح بإعادة بناء الإنسان المصري

قال الدكتور عصام القاضي، رئيس لجنة الصحة بأمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، إن هناك اهتمامًا رئاسيًا واضحًا بإعادة بناء الإنسان المصري وعودة الشخصية المصرية على مستوى العالم، وعلى رأسها الاهتمام بصحة المواطن لذا تم إطلاق مبادرات من بينها مبادرة علاج فيروس سي، حيث سيتم الإعلان قريبا عن خلو مصر من هذا المرض، وهو ما سيعد انتصار للمبادرات الطبية.

وأضاف «القاضي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة ten، اليوم، أن مصر في مواجهة شرسة مع مرض الملاريا للقضاء عليه خاصة أن منظمة الصحة العالمية، أوضحت أن مصر على وشك أن تكون خالية من هذا المرض.

وأكد رئيس لجنة الصحة بأمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، أن مصر مستمرة في مبادرة 100 مليون صحة لتعالج الأمراض المزمنة، مبينا أن مصر في معركة شديدة ضد مرض الفشل الكلوي في ظل تكاتف مختلف مستشفيات الدولة التي تتبع الجامعات والحكومة والقوات المسلحة.

وأشار رئيس لجنة الصحة بأمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، إلى أن هناك اهتمام لتوسيع حلقة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتواصل مصر تقدمها وازدهارها.

وألمح رئيس لجنة الصحة بأمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، إلى أن الأحزاب وعلى رأسها حزب حماة الوطن تقوم نشر وتنفيذ المبادرات على الأرض والتعاون مع مختلف الجهات من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن المصري.

وذكر رئيس لجنة الصحة بأمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، أن هناك إشادات دولية بالدور الذي تقوم به مصر لمحاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تكاتف المواطنين والجهات من أجل تجاوز هذه الأزمة في الوقت الذي تعثرت فيه دول كثيرة.

وبيّن رئيس لجنة الصحة بأمانة اللجان النوعية بحزب حماة الوطن، أن مصر لديها بنية تحتية جيدة تسمح لها أن تكون في الصدارة في مجال السياحة العلاجية في ظل وجود كوادر طبية مدربة.