تفعيل عمل وحدة الملاريا لمقاومة الذباب والناموس والتطهير بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
11:45 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
تفعيل عمل وحدة الملاريا لمقاومة الذباب والناموس والتطهير بالفيوم
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بشن حملات دورية لرفع الإشغالات والتعديات بطريق قرية سنهور القبلية مرتين يومياً صباحاً ومساءً بالتنسيق بين مسئولي الوحدة المحلية وشرطة المرافق، وبشأن الباعة الجائلين بميدان سنورس.
وبشأن طريق سنورس / سنهور القبلية، وجه المحافظ بتنظيم حملات يومية لرفع التعديات من على جانبي الطريق ومعالجة الحفر وإجراء الترميم اللازم تيسيراً للحركة المرورية.
وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم توفير قطعة أرض تابعة لشركة مصر للبترول بالتنسيق مع وزارة البترول لإنشاء سوق حضاري نموذجي، فضلاً عن مخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص تلك القطعة إلى محافظة الفيوم.
وبشأن مطلب أحد المواطنين لإنشاء قسم لشرطة المرافق بسنورس، وإقامة عدد من المشاريع بسور مصنع الأعلاف بجرفس، وتفعيل عمل وحدة الملاريا لمقاومة الذباب والناموس والمشاركة في أعمال التطهير والتعقيم بالمشاركة مع الجهات المعنية أوضح المحافظ بأنه سيتم التنسيق مع مدير أمن الفيوم لدراسة وبحث إنشاء قسم لشرطة المرافق بسنورس، وبشأن سور مصنع جرفس وجه محافظ الفيوم بدراسة استغلاله بعمل مشروعات صغيرة للشباب لتوفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بعد الرفع المساحي للمنطقة، كما وجه بمراجعة أعمال وحدة الملاريا لتفعيل دورها.
وبشأن مستشفى سنورس، أكد المحافظ بأنّ كفاءة التشغيل سترتفع تبعاً للحاجة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة ومسؤولي التأمين الصحي لتجهيز مستشفى فيديمين، موضحاً أنّه تم تجهيز 20 سرير رعاية متوسطة بمستشفى سنورس المركزي خلال الموجة الأولى لكورونا، فضلاً عن تجهيز نزل الشباب بالسيليين وعمارات الإسكان بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا لعزل الحالات البسيطة لمصابي كورونا، كما وجه المحافظ بتوفير مسئول لصرف ألبان الأطفال بمستشفى سنهور القبلية، وجاء هذا رداً على مطلب أحد المواطنين بتوفير ألبان الأطفال بالمستشفى.
وبشأن شكوى أصحاب السيارات الذين يتضررون من إجراءات الترخيص وإحلال وتجديد السيارات القديمة، أكد محافظ الفيوم على عقد اجتماع بين مسؤولي البنك الزراعي وفرع جهاز تنمية المشروعات لتوفير تمويل بنكى لهؤلاء المتضررين لإحلال وتجديد سياراتهم مع تيسير الإجراءات لهم.
كما وجه المحافظ بمسح شامل لكافة الطرق بمدينة سنورس لعمل المعالجة والترميم اللازم لها تيسيراً للحركة المرورية، مؤكداً على حسن استخدام كافة الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، كما وجه مسؤولي الري لمعاينة طريق عزبة رحيم لبحث ودراسة آلية تبطين المصرف الموازى له، فضلاً عن مراجعة طريق القاهرة القديم الذي يمر داخل مدينة سنورس المقام أعلى بحر تنهلة بعد تغطيته لحل مشكلة تسرب مياه الري منه مما يضر بمنازل المواطنين.