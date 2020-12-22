تفعيل عمل وحدة الملاريا لمقاومة الذباب والناموس والتطهير بالفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بشن حملات دورية لرفع الإشغالات والتعديات بطريق قرية سنهور القبلية مرتين يومياً صباحاً ومساءً بالتنسيق بين مسئولي الوحدة المحلية وشرطة المرافق، وبشأن الباعة الجائلين بميدان سنورس.

وبشأن طريق سنورس / سنهور القبلية، وجه المحافظ بتنظيم حملات يومية لرفع التعديات من على جانبي الطريق ومعالجة الحفر وإجراء الترميم اللازم تيسيراً للحركة المرورية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم توفير قطعة أرض تابعة لشركة مصر للبترول بالتنسيق مع وزارة البترول لإنشاء سوق حضاري نموذجي، فضلاً عن مخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص تلك القطعة إلى محافظة الفيوم.

وبشأن مطلب أحد المواطنين لإنشاء قسم لشرطة المرافق بسنورس، وإقامة عدد من المشاريع بسور مصنع الأعلاف بجرفس، وتفعيل عمل وحدة الملاريا لمقاومة الذباب والناموس والمشاركة في أعمال التطهير والتعقيم بالمشاركة مع الجهات المعنية أوضح المحافظ بأنه سيتم التنسيق مع مدير أمن الفيوم لدراسة وبحث إنشاء قسم لشرطة المرافق بسنورس، وبشأن سور مصنع جرفس وجه محافظ الفيوم بدراسة استغلاله بعمل مشروعات صغيرة للشباب لتوفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بعد الرفع المساحي للمنطقة، كما وجه بمراجعة أعمال وحدة الملاريا لتفعيل دورها.

وبشأن مستشفى سنورس، أكد المحافظ بأنّ كفاءة التشغيل سترتفع تبعاً للحاجة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة ومسؤولي التأمين الصحي لتجهيز مستشفى فيديمين، موضحاً أنّه تم تجهيز 20 سرير رعاية متوسطة بمستشفى سنورس المركزي خلال الموجة الأولى لكورونا، فضلاً عن تجهيز نزل الشباب بالسيليين وعمارات الإسكان بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا لعزل الحالات البسيطة لمصابي كورونا، كما وجه المحافظ بتوفير مسئول لصرف ألبان الأطفال بمستشفى سنهور القبلية، وجاء هذا رداً على مطلب أحد المواطنين بتوفير ألبان الأطفال بالمستشفى.

وبشأن شكوى أصحاب السيارات الذين يتضررون من إجراءات الترخيص وإحلال وتجديد السيارات القديمة، أكد محافظ الفيوم على عقد اجتماع بين مسؤولي البنك الزراعي وفرع جهاز تنمية المشروعات لتوفير تمويل بنكى لهؤلاء المتضررين لإحلال وتجديد سياراتهم مع تيسير الإجراءات لهم.

كما وجه المحافظ بمسح شامل لكافة الطرق بمدينة سنورس لعمل المعالجة والترميم اللازم لها تيسيراً للحركة المرورية، مؤكداً على حسن استخدام كافة الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، كما وجه مسؤولي الري لمعاينة طريق عزبة رحيم لبحث ودراسة آلية تبطين المصرف الموازى له، فضلاً عن مراجعة طريق القاهرة القديم الذي يمر داخل مدينة سنورس المقام أعلى بحر تنهلة بعد تغطيته لحل مشكلة تسرب مياه الري منه مما يضر بمنازل المواطنين.