 «التعليم»: الطالب سيجيب عن امتحانات الثانوية «ورقياً وإلكترونياً»

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستُعقد بطريقتين: إلكترونياً باستخدام التابلت، وورقياً بإتاحة ورقة أسئلة مطبوعة داخل اللجان المدرسية، على أن يقوم الطلاب بحل الأسئلة على «البابل شيت» ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافى لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة إضافية من الإجابات، وتأميناً من أى مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث فى التابلت، وكذلك التأمين من انقطاع الكهرباء أو أى مشكلة قد تصيب الخوادم «السيرفرات» الرئيسية.

وأشارت الوزارة فى بيان للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، إلى أن الطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت سوف يؤدون الامتحانات بشكل ورقى فقط، على أن يتم تصحيح الإجابات بشكل إلكترونى لجميع الطلاب بنفس الآلية ودون تدخل عنصر بشرى، لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.

وفى سياق متصل، سيعقد الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة فى الفترة من 21 يونيو 2021، حتى 28 يونيو 2021، ويهدف هذا الامتحان إلى تعريف الطلاب على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات التجريبية الماضية، إلى جانب التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، وتعد الامتحانات التجريبية تجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائى، وتوفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على «البابل شيت».

من جابنه قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى المدارس الحكومية بدون إنترنت، مؤكداً أنه لا يمكن للطلاب الدخول على مراجع «بنك المعرفة» أثناء الامتحان بما فى ذلك القواميس والمعاجم لتأمين «التابلت»، والكتاب المدرسى هو المرجع الوحيد المسموح به فى اللجان، والتعرف على كيفية اختراق الطلاب لنظام التابلت وفتح شبكة الإنترنت متروك لمهندسى الوزارة والجهات السيادية، ومن سيحاول «الغش» لا بد أن يدرك أن العواقب وخيمة.

وأضاف «شوقى»، فى تصريحات على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» عبر تطبيق «واتساب»، أمس، أن امتحانات الثانوية ستحظى بأكبر إجراءات تأمينية ممكنة، وسيتم تصحيح إجابات التابلت والبابل شيت معاً، وقال: «إحنا مش بنعمل الحل السهل، إحنا بنديلهم شىء صعب علينا عشان نريحهم، ونؤمّن لهم الامتحان بكل الطرق، لنزيل كل المخاوف، والطالب إذا حل البابل شيت وسلمه ووضع إجاباته على التابلت أصبح لديه مجموعتين من الإجابات، حله على التابلت سيتم تصحيحه عبر السحابة الإلكترونية بسوفت وير مخصوص وتخرج منه النتيجة، بينما إجابات البابل شيت يتم تصحيحها بطريقة أخرى وتنتج عنه نتيجة، وسيتم مقارنة النتيجتين، وإذا وجد هناك اختلاف سيتم التعامل معه وتصحيحه لمصلحة الطالب».

وأضاف أن «الاسكانر ممكن مايعرفش يتأكد من إجابة الطالب فى سؤال معين، لأنه ممكن يكون حط دايرتين أو حط دايرة ومسحها، فالكمبيوتر مش عارف قصده دى ولا دى، لو الكمبيوتر تعذر بيدينا نقطة حمراء، وتدل أن الإجابة دى محتاجة مراجعة، لو فشل الكمبيوتر فى التعرف على إجابة الطالب مش هياخد صفر، بس هنشوف التابلت، واللى هتكون إجابته واضحة، وبالتالى هنعتمد على إجابة التابلت وحفظ حق الطالب»، لافتاً إلى أنه عقب دخول الطالب للجنة سيتسلم كراسة أسئلة ومعها «بابل شيت» خاص بالإجابات، بجانب التابلت، ناصحاً بكتابة الطالب اسمه على ورقة الإجابة ورقم الجلوس، ثم فتح الامتحان بالتابلت عبر الكود الموضوع على ورقة الأسئلة.

ولفت إلى أن الخطوة الثانية تتمثل فى قراءة الطالب الأسئلة، ويفضل قراءتها من الكراسة الورقية أو عبر التابلت، وهذا متروك لرغبته، مشيراً إلى أن كل الأسئلة اختيار من متعدد، وعند معرفة الإجابة يتم تسويد الدائرة المقابلة لاختياره على الورقة، وفى نفس اللحظة يضغط على «كليك» على الشاشة لاختيار إجابته على التابلت فى جزء من الثانية، وتابع: «فى بعض العلوم زى الفيزياء أو الرياضيات أى سؤال يحتاج الطالب يعمل فيه خطوات على ورقة هيبقى عنده ورق أبيض يقدر يكتب عليه»، مؤكداً أن الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية من شأنه تدريب الطلاب على شكل امتحان نهاية العامة: «سيستم الامتحان بسيط خالص، أبسط مما نثير حوله الحوار»، لافتاً إلى أن الامتحان التجريبى سيعقد فى يوم واحد فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا، ثم إعطاء الطلاب باقى الامتحانات لحلها منزلياً، منوهاً بأن بعض أولياء الأمور كثيراً ما يسهمون فى ضغوط هائلة على أبنائهم للحصول على درجات بأى طريقة: «للأسف بدلاً من التشجيع على اكتساب معرفة حقيقية تنفعهم لأنه بالنسبة لهم المرور من التنسيق أهم من العلم». وقال الوزير إن طلاب الصف الرابع الابتدائى سيدرسون فى العام الدراسى الجديد مواد «اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية»، ومنها اللغة الهيروغليفية فى الدراسات، بجانب دراسة مادة المعلومات والاتصالات والمهارات المهنية، ولا توجد مادة باسم «اكتشف»، مناشداً الطلاب وأولياء الأمور: «دعونا نركز على امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية وسنجهز حدثاً كبيراً فى نهاية الصيف لتقديم الجديد فى مناهج تعليم 2.0، وبالأخص الصف الرابع الابتدائى، وأرجو الانتظار حتى ذلك الحين عندما يكتمل العمل الشاق».

من جهة أخرى، شهد امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة أمس تسريب الأسئلة، لكن مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، علق قائلاً: «هى محاولة غش نفذها البعض إلا أنّها تمت بعد توزيع ورق الأسئلة على الطلاب، ولم يتمكن أحد من القائمين عليها، من التواصل مع أى طالب فى اللجان، وجرى التنبيه على جميع اللجان الامتحانية بالتشديد لمنع الغش، ولم يتم رصد أى حالات شغب بين الطلاب». وعقب الامتحان أكد عدد من الطلاب أنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولم يشمل أى أجزاء من خارج المقرر الدراسى، وكان به أسئلة تعتمد على التفكير والفهم، وقال الطالب زياد خالد إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، دون أسئلة معقدة أو من خارج المقرر الدراسى، موضحاً أن الوقت المخصص للإجابة كان مناسباً، وقالت الطالبة نور خالد إن الامتحان كان متعدد الأسئلة عن الامتحانات السابقة وتحتاج إلى تفكير، متمنية أن يكون هناك مراعاة فى التصحيح.