تعرف على تفاصيل حادث قطار بنها اليوم.. لم يسفر عن إصابات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل حادث قطار بنها اليوم، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو تلفيات، وجرى رفع العربات المتسببة في الحادث سريعًا، مشيرة إلى أنه أثناء سير قطار 163 روسي «أسوان الإسكندرية» في محطة بنها، التي يجري تعديل السكك بها، تمهيدا لتطوير نظم الاتصالات والإشارات، سقطت عجلة من العربتين الـ6 والـ7 ولا يوجد إصابات أو تلفيات.

تفاصيل حادث قطار بنها اليوم

وقال بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه جرى رفع العربتين، وعودة حركة مسير القطارات إلى طبيعتها، وجرى تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسئول، مؤكدة أنه يجري تعديل السكك بالمحطة، ابتداء من يوم 25 مايو الماضي، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات القاهرة إلى الإسكندرية.

وتعهد وزير النقل بأنه مع بداية عام 2022، لن تكون هناك أى قطارات قديمة على السكة الحديد، في ظل تفقد الوزير قبل يومين مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة- العلمين الجديدة- مرسى مطروح»، للتأكيد على الانتهاء منه وفقا للتوقيت المخطط، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وشدد وزير النقل على أن مشروع القطار السريع سيساهم في تقليل الازدحام المروري، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، وتأثير أفضل على البيئة، ويساعد على التنمية الاقتصادية، ويعزز البنية التحتية للمنطقة، ويساعد على احتواء الزحف العمراني.

تعرف على خط سير مشروع القطار الكهربائي العين السخنة - مرسى مطروح

سيكون خط سير هذا القطار بدءًا من التقاطع مع الطريق الدائري الأوسطي وصولا إلى تقاطع طريق الفيوم الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتم تنفيذ الأعمال بمحطة حدائق أكتوبر التي ستكون محطة مركزية تبادلية مع خط القطار الكهربائي السريع «أكتوبر/ أسوان».