تقرير: بايدن يهدف إلى إغلاق معتقل «جوانتنامو» بنهاية ولايته الأولى

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، عملية إغلاق مرفق الاحتجاز الأمريكي في خليج جوانتانامو أو ما يعرف بمعتقل جوانتانامو، وسط آمال بإتمام الإغلاق في كوبا بنهاية فترة ولايته الأولى.

وأفادت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، أن إدارة بايدن تواصل جهودها لإغلاق معتقل جوانتانامو في محاولة لتجنب انتكاسة سياسية، وتريد إحراز تقدم قبل 11 سبتمبر المقبل، الموافق الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية عام 2001. كما تعمل الإدارة على نقل بعض السجناء في المنشأة إلى دول أخرى، في حين سيتعين بالكونجرس للسماح بنقل أي من المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب، بما في ذلك المتورطين في أحداث 11 سبتمبر، إلى منشأة احتجاز في أراضي الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويوجد 40 شخصًا رهن الاعتقال في جوانتنامو، الذي افتتحه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش عام 2002، وحاول الرئيس الأسبق باراك أوباما إغلاق المعتقل خلال فترة رئاسته لكنه واجه معارضة شديدة من الكونجرس، ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق حول الجدول الزمني للإغلاق.