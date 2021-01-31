البنتاجون يتراجع عن تطعيم إرهابيي 11 سبتمبر في جوانتانامو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، وقف خطط لتقديم لقاحات ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل إلى 40 سجينًا من معتقلي الإرهاب في جوانتانامو، بعد اندلاع حالة من الغضب في الولايات المتحدة الأمريكية الساعات الماضية، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الصحية في البلاد لإيصال اللقاحات إلى العاملين في الخطوط الأمامية والمسنين.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في تغريدة، عبر حسابه على «تويتر»: لم يتم تطعيم أي معتقلي جوانتانامو، موضحا: «تم تعليق الخطة، ونحن نراجع بروتوكولات حماية القوات، لا نزال ملتزمين بالحفاظ على سلامة قواتنا»، وفقا لما نشره موقع صحيفة «نيويورك تايمز».

ومن بين السجناء الأربعين خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، بالإضافة إلى متهمين اثنين بالتواطؤ في تفجيرات الملهى الليلي عام 2002 في بالي، وهو الحادث الذي يعتبر الأكثر دموية في تاريخ إندونيسيا، وأودى بحياة 202 شخص، وسجينين آخرين من ماليزيا متهمان بتفجير فندق ماريوت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا 2003، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة 80 آخرين على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع لوسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من الأسبوع، إنها ستقدم اللقاحات لمعتقليها وسجنائها، وجاء رد الفعل العنيف من المشرعين الجمهوريين بمن فيهم عضو الكونجرس عن الحزب كيفين مكارثي.

وقال مكارثي عبر حسابه على «تويتر»: أخبرنا الرئيس بايدن أن لديه خطة لهزيمة الفيروس في اليوم الأول، ولم يخبرنا مطلقًا أنه سيكون إعطاء اللقاح للإرهابيين قبل معظم الأمريكيين.

وأضافت عضو الكونجرس عن نيويورك إليز ستيفانيك، أنه أمر غير مبرر أن يختار الرئيس بايدن إعطاء الأولوية للتطعيمات للإرهابيين المدانين في جوانتانامو على كبار السن أو المحاربين الأمريكيين الضعفاء.