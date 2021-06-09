استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 9-6-2021

واصلت أسعار الذهب الحفاظ على استقرارها منذ عدة أيام، حيث سجل الذهب بمختلف أعيرته، نفس الأسعار منذ بداية الأسبوع دون تغيير، وحافظ سعر جرام الذهب عيار 21 على سعره في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو، في البورصات العالمية وأسواق المال.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر، للبيع والشراء، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18، والجنيه الذهب في محال الصاغة، وذلك استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الأربعاء، بين 925 و927 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 809 و811 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء بين 693 و695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في محال الصاغة، بين 6472 جنيهًا و6488 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء 9 يونيو، 953.64 جنيه، و60.82 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال اليوم 834.46 جنيه، و53.22 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال، 715.24 جنيه، و45.62 دولار أمريكي، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,676 جنيه، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

يذكر أن أسعار الذهب، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي 2020، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.