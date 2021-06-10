حظك اليوم الخميس 10-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب مولود برج القوس السفر والانطلاق ولا يحب التقييد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

كسوف الشمس في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.