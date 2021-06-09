مصادر: البنوك تخطر عملاءها بفرض رسوم على السحب والاستعلام آخر يونيو

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، عن إخطار البنوك العاملة في السوق المحلية، العملاء بانتهاء مبادرة البنك المركزي المصري بإلغاء رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM اعتبارا من نهاية شهر يونيو الجاري، برسائل قصيرة لدى إجرائهم عمليات السحب والاستعلام من الماكينات.

وبحسب المصادر فإن رسالة البنوك عبر ماكينات الصراف الآلي ATM تضمنت أن عمليات السحب والاستعلام مستمرة دون رسوم حتى 30 يونيو الجاري، حيث سيجري فرض رسوم تتراوح من 3 لـ10 جنيهات للسحب و1.5 لـ6 للاستعلام، اعتبارا من 1 يوليو المقبل ما لم يلجأ البنك المركزي المصري إلى تمديد مبادرته الخاصة بإلغاء رسوم السحب والاستعلام مرة أخرى.

وتتراوح رسوم السحب من 3 لـ10 جنيهات على كل عملية وفقا لكل بنك، ومن 1.5 جنيه لـ6 جنيهات للاستعلام عن الرصيد عن كل عملية.

وكانت مبادرة البنك المركزي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2020، لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد، قبل أن تُمد لنهاية ديسمبر الماضي 6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو المقبل.

وتقتصر عملية الرسوم على السحب والاستعلام عن الرصيد في حالة كان استخدام العميل لماكينة غير تابعة للبنك الذي يتعامل معه، وكانت الحكومة المصرية لجأت إلى هذا القرار من أجل تقليل الازدحام حول ماكينات الصرافة، خاصة خلال فترات صرف الرواتب الشهرية.

وتستحوذ أكبر 10 بنوك على 80% من إجمالي ماكينات الصراف الآلي بالقطاع المصرفي المصري، ويبلغ عدد ماكينات الـATM في السوق المصرية 13331 ماكينة، بنهاية شهر ديسمبر 2019، مقارنة بـ12656 ماكينة في نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة قدرها 675 ماكينة خلال 6 أشهر.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز الرسوم التي يجري خصمها عند السحب من مكينات صراف الآلي، خاصة ببنوك أخرى.

البنك الأهلي المصري:

رسوم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه، ورسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات.

بنك مصر:

رسوم الاستعلام عن الرصيد جنيه واحد، والرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات.

بنك HSBC:

عمولة السحب 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد.

بنك فيصل الإسلامي

الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، وعمولة السحب 5 جنيهات.

بنك الإسكندرية:

رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 10 جنيهات.

العربي الأفريقي الدولي:

رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 8 جنيهات.

بنك الإمارات دبي وطني:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد جنيهان.