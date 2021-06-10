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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 10-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:06 ص | الخميس 10 يونيو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، مثالي ويتهرب من الواقع، كتوم للأسرار وغامض، إرادته ضعيفة وسهل الانقياد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

 الشمس وعطارد معاكسان وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والمستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

 كسوف الشمس في مربع برجك وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك.

 مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.

 

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