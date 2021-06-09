لحظة مقتل إمام وخطيب بالدقهلية على يد نجل خالته «فيديو»

انتشر مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله لحظة قيام طالب بكلية الهندسة بقتل إمام ومسجد خطيب بالأوقاف بطعنة نافذة في وجهه بقرية الصلاحات بمحافظة الدقهلية والذي اتضح أنه ابن خالته.

مقطع فيديو يوثق الجريمة

ويظهر المقطع المتداول المتهم وهو يقوم بطعن الضحية في رقبته حيث سقط أرضًا وحاول النهوض لكن الجاني وجه إليه طعنات أخرى حتى رقد قتيلًا في الحال وسط تجمع بسيط لعدد من المواطنين في الشارع.

وحاول عدد من المواطنين الاقتراب من الإمام لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الشارع.

تفاصيل الحادث

لقي إمام وخطيب بالأوقاف بوزارة الأوقاف مصرعه، اليوم، في محافظة الدقهلية، بعد أن طعنه أحد أقاربه بآلة حادة في قرية «الصلاحات» مركز بني عبيد بالدقهلية، ما تسبب في مصرعه، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض علي المتهم، وتبين وجود خلافات عائلية بينهما منذ فترة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النياية العامة.

ورود بلاغ بمقتل إمام وخطيب بالأوقاف

تعود بداية الواقعة لتلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الجنائية بالدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد، بإخطاره من مستشفى دكرنس العام بوصول الشيخ وليد عمر عز الدين، في العقد السادس من العمر، من قرية الصلاحات مركز بني عبيد، جثة هامدة، إدعاء تعدي عليه من آخرين.

المباحث تكشف تفاصيل الحادث

وانتقلت مباحث بني عبيد إلى مكان الواقعة وتبين أن وراء الواقعة شابا يدعي «ع. ا.» طالب بكلية الهندسة، وهو أحد أقارب القتيل، من ناحية المصاهرة، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض عليه.