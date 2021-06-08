عاجل.. مقتل إمام وخطيب بالأوقاف بطعنة نافذة في وجهه بالدقهلية

لقى إمام وخطيب بالأوقاف بوزارة الأوقاف مصرعه اليوم في محافظة الدقهلية، بعد أن طعنه أحد أقاربه بألة حادة في قرية «الصلاحات» مركز بني عبيد بالدقهلية، ما تسبب في مصرعه، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض علي المتهم، وتبين وجود خلافات عائلية بينهما منذ فترة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النياية العامة.

ورود بلاغ بمقتل إمام وخطيب بالأوقاف

تعود بداية الواقعة لتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الجنائية بالدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد، بإخطاره من مستشفى دكرنس العام بوصول الشيخ وليد عمر عز الدين، في العقد السادس من العمر، من قرية الصلاحات مركز بني عبيد، جثة هامدة ادعاء تعدي من آخرين.

مباحث بني عبيد تكشف تفاصيل الحادث

وانتقلت مباحث بني عبيد إلى مكان الواقعة وتبين أن وراء الواقعة شاب يدعي «ع. ا.» طالب بكلية الهندسة، وهو أحد أقارب القتيل، من ناحية المصاهرة، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض عليه.

وبالفحص تبين أن المتهم ترصد للمجني عليه بسلاح أبيض وطعنه عدة طعنات نافذة في الوجه مما تسبب في مصرعه في الحال.

وأكد أهالي القرية أن الخلافات العائلية تسببت في تربص المتهم بالمجني عليه، وضربه في وجهه بألة حادة، وتركه غارقا في دمائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية ويجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.