كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وأصدرت بيانا مفصلا عن درجات الحرارة اليوم في جميع محافظات مصر.

درجات الحرارة اليوم في جميع محافظات مصر

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في كافة محافظات مصر

القاهرة 37 23

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 33 21

طنطا 36 22

شبين الكوم 37 23

دمنهور 35 22

بلطيم 30 22

مطروح 27 21

السلوم 28 20

سيوة 35 19

بورسعيد 31 22

دمياط 28 22

الزقازيق 37 23

المنصورة 36 22

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 22

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 36 23

نخل 35 19

نويبع 37 26

طابا 34 22

كاترين 31 16

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 26

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 37 26

أبو رماد 36 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26