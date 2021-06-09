تفاصيل ضبط جناة سرقوا سيارة موتى: فشلوا في بيعها وحولوها أجرة

كشف المحامي أحمد مصطفى، المسؤول عن عودة سيارة تكريم الموتى في عين شمس، تفاصيل الواقعة، فذكر أنه منذ 10 أيام، اختفت سيارة تكريم الموتى، من أمام مسجد جنينة الشريف في منطقة عين شمس، وذلك فجر 25 مايو الماضي، «لاقينا العربية مش موجودة، توجهنا مباشرة لقسم شرطة عين شمس وحررنا محضر أن العربية تم سرقتها».

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن مباحث عين شمس توجهت للكاميرات، واستجابت للبلاغ بسرعة، وجرى البدء في جمع التحريات والمعلومات عن الواقعة، كما توجه لمكتب مكافحة سرقة السيارات، وتم إبلاغهم عن الواقعة، «متكلمناش عن الواقعة عشان شافوا شغلهم صح».

وتابع: «الحمد لله بعد 10 أيام جالنا اتصال أن العربية جات، كان فيه محاولة فاشلة لطمس معالم العربية وتغيير ملامحها وتغيير لونها ونزع الاستكارات والفنار اللي فوق شالوا صندوق دفن الموتى وركبوا كراسي وكان هناك محاولة فاشلة لبيعها»، موضحًا أن كل ذلك لم يُشتت انتباه رجال المباحث وتوصلوا إلى الجناة في وقت قياسي وتم القبض عليهم.

وأردف أنه كان مفوضا من قبل المسجد لتولي هذا الأمر، موجهًا أنه يتوجه بالشكر لرئيس مباحث عين شمس ورئيس مكتب مكافحة سرقة السيارات، «كتر ألف خيرهم، 10 أيام مش بيناموا وموجودين في الشارع، ولو قعدت 100 سنة أشكر فيهم مش هوفي مجهوداتهم، العربية دي قعدنا نلم في فلوسها لمدة 10 سنوات، وكانت بمبلغ كبير أوي وخادمة المنطقة كلها».

وواصل: «فوجئنا بالخبر السعيد وأنا بشكر رجال وزارة الداخلية ورجال مباحث قسم عين شمس ورئيس مكافحة سرقة السيارات تليفوناتهم كانت مفتوحة لأي معلومة وأي تواصل ومكاتبهم كانت مفتوحة لينا ربنا كرمنا وبشكرهم بالنيابة عن نفسي وأهالي منطقة عين شمس، ربنا كرمنا ونكن لهم كل الشكر».