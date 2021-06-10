أستاذ إعلام: أتمنى وجود فقرة باسم «غزة اليوم» بشكل مستمر لدعم فلسطين

قال الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن تصوير حلقة من برنامج صباح الخير يامصر من قطاع غزة هو تأكيد لثوابت التاريخ لأن الإعلام المصري ريادي بشكل عملي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع خطوات الدولة.

وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news» اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك فرق في أن تكون الأخبار مصدرها الإعلام المصري وليس الإقليمي، وهذا يعد إنجازا كبيرا ويؤكد أن الإعلام المصري يستفيق ويتفاعل مع أرض الواقع.

وطالب أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بوجود تغطية يومية باسم «غزة اليوم» حتى بعد عودة الفريق الإعلامي المصري، لأن التفاعل اليومي يرفع من معنويات المواطن العربي، وأن مشهد نقل إعادة بناء بيت مهدوم يزيد الطاقة الإيجابية وهذا يحسب للقيادة السياسية لأن حياة الفلسطينين ستتغير وتعود للإشراق بعد الإحراق، لافتا إلى أن هذا ينشر الأمل والإيجابية لدى المواطن الفلسطيني.

وأوضح أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه إذا تم فتح الباب من أجل إعادة إعمار غزة ستجد مصر قدر كبير من الأموال وعدد كبير من المتبرعين لأن الشعب المصري كله يدعم القضية الفلسطينية.

وشهد قطاع غزة هجمات من قوات الاحتلال الإسرائيلي نهاية رمضان الماضي واستمرت 11 يوما ولكن تم إيقاف إطلاق النار بواسطة مصرية وسط حفاوة فلسطينية بالخطوة التي اتخذتها مصر، كما تستضيف مصر أيضا وفدا من الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام.