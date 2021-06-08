نقابة المحامين تبحث مع وفد من عشائر قطاع غزة تطورات القضية الفلسطينية

زار وفد فلسطيني برئاسة عاكف المصري، المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، نقابة المحامين اليوم الثلاثاء، حيث التقى نقيب المحامين، رجائي عطية وعدد من أعضاء مجلس النقابة، للوقوف على آخر التطورات الحالية في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

واتفق المجتمعون علي تشكيل لجنة الدفاع عن القدس داخل النقابة، تمهيدا لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بناء على طلب الوفد المفوض من العشائر الفلسطينية، بالتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينية، كما سيتم إقامة الدعوى أمام المنظمات الدولية كافة.

وقال عاكف المصري، المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة: «نأمل من كافة النقابات على مستوى العالم العربي دعم القضية الفلسطينية واتخاذ مواقف مماثلة، لافتا إلى أن نقابة المحامين كان لها مواقف مشرفة لمواجهة التطبيع الإسرائيلي».

وأضاف المصري في تصريحات على هامش اللقاء لـ«الوطن»: «وجهنا دعوى لنقابة المحامين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الجرائم الإسرائيلية جرائم حرب»، مضيفا: «ويأتي في سياق كشف جرائم المحتل الإسرائيلي، واعتبار الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بأنها جرائم حرب».

كما وجه الوفد، الدعوة إلى زيارة وفد من نقابة المحامين إلى قطاع غزة، والالتقاء بالفصائل الفلسطينية، لاسيما وأن دور نقابة المحامين تاريخي.

وعن المساعدات التي قدمتها مصر إلى قطاع غزة، أكد أن الإمدادات الطبية والمساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة استفاد بها عدد كبير من الفلسطينيين، مؤكدا أنها تأتي في دور مصر الداعم دائما لمساندة القضية الفلسطينية، موجها الشكر للقيادة السياسية المصرية، واصفا الرئيس السيسي بـ«أسد العرب» لقرارات الأخيرة المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية.