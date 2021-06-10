10 عقوبات تنتظر طلاب الجامعات الغشاشين في امتحانات التيرم الثاني

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020 - 2021، وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، وسط تنفيذ عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد عدد من رؤساء الجامعات تطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه الطلاب الغشاشين والمشاغبين والإحالة لمجلس التأديب، مشيرين إلى أن التوسع في امتحانات البابل شيت ساهم في الحد من الظاهرة بمختلف أنواعها.

عقوبات الطلاب الغشاشين

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن»، أبرز العقوبات تجاه الطلاب الغشاشين:

- التنبيه شفاهة أو كتابة وفقا لحالة الضبط والملاحظة.

- الإنذار والتحذير النهائي.

- الحرمان من الحضور لدروس بعض المقررات لمدة لا تزيد عن شهر.

- الحرمان من الخدمات الطلابية في الكلية والجامعة.

- الفصل من الكلية لمدة لا تتعدى شهر.

- الحرمان من الامتحانات في مقرر واحد أو عدد من المقرارت.

- وقف قيد الطالب لمراحل الدراسات العليا لدرجة الدكتوراة أو الماجستير لمدة لا تتعدى شهرين، أو فصل كامل.

- الفصل مدة لا تتجاوز فصلا دراسيا كاملا.

- الحرمان من الامتحانات لفصل دراسي كامل أو أكثر، وفقا لما يقرره مجلس التأديب.

- الفصل النهائي من الجامعة وفق الضبطية وقرار مجلس التأديب، بناء على تفاصيل الواقعة.

وزير التعليم العالي يجري العديد من الجولات في جامعتي القاهرة وحلوان

في سياق متصل، أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أمس الأول عددا من الجولات بجامعتي القاهرة وحلوان، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية الجامعات لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19»، موجها بضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في أثناء الدخول والخروج من وإلى لجان الامتحانات والجامعة، وكذلك التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة.