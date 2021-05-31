امتحانات الجامعات: 20 طالبا فقط باللجنة وممنوع الدخول بدون «الكمامة»

انطلقت أمس، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021، بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة، وسط إجراءات وقائية مشدّدة لمواجهة فيروس كورونا، مثل تعقيم وتطهير المدرجات، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة.

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن الامتحانات بدأت أمس بكليتى التجارة والبنات بالجامعة لمراحل البكالوريوس والليسانس، مؤكداً تحقيق التباعد الاجتماعى والتشديد على ارتداء الكمامة، وكذلك إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدورى للمنشآت الجامعية، مضيفاً أنه جرى التوسّع فى اختبارات البابل شيت والتوسّع الإلكترونى للانتهاء من تصحيح الامتحانات فى أسرع وقت، والإعلان عن نتائجها لجميع الطلاب.

عميد تجارة عين شمس: 72515 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكلية

وقال الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة، لـ«الوطن»، إن الكلية جهّزت لجان الامتحانات وشدّدت على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الاجتماعى، وترك مسافات كافية داخل اللجان، وتحديد أماكن الجلوس للطلاب، فضلاً عن رش وتعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان.

ولفت إلى أنه جرى التوسّع فى امتحانات «البابل شيت» لمختلف الفرق الدراسية، وكذلك التصحيح الإلكترونى، وذلك لسرعة الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتائج فى أسرع وقت، مشيراًً إلى أن الكلية أعدّت لجنة خاصة للطلاب ذوى القدرات الخاصة.

وذكر «قدرى» أن ما يقرب من 72515 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكلية للعام الجامعى 2020 - 2021 بكلية التجارة، بمختلف الشعب والفرق بالكلية، وبرامج جامعتى كيين الأمريكية والتعليم المفتوح والتعلم المدمج. وأضاف أن لوائح الكلية هى التى تحدد مدة الامتحانات، وأن الجامعة خصّصت 20 طالباً بكل لجنة لتحقيق التباعد، مشيراًً إلى أن تصحيح الأوراق سيكون خلال 48 ساعة من الامتحانات.

وقال الدكتور حسام الرفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة بدأت أمس امتحانات الطلاب المتخلفين بالفرق المختلفة بكليات التربية والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية والآداب، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وإجراء الفحص الطبى لجميع الطلاب قبل الدخول، مؤكداً أن الامتحانات لفرق البكالوريوس والليسانس ستبدأ يوم الأربعاء المقبل 2 يونيو، لافتاً إلى أن ما يقرب من 190 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى.