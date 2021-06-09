11 نصيحة لطلاب الثانوية لتفادي كورونا قبل الامتحان: متاكلوش برة

قدمت الدكتورة مروة شعير، باحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات، مشددة على الطلاب بضرورة تنفيذ كافة التعليمية الوقائية في اللجان الامتحانية.

وأضافت «مروة»، أنه يجب على جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية حتى في المنزل، مشددة على ضرورة الاستعداد وعدم القلق قبل الامتحانات واستغلال الوقت المتبقي في مراجعة المقررات الدراسية جيدا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز النصائح لطلاب الثانوية العامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد:

1- يجب على طلاب الثانوية العامة تناول ملعقة عسل صباحا مذابة في نصف كوب ماء فاتر وتناول ثمره برتقال أو جوافة مع سندوتش يحتوي على بيض مسلوق والامتناع عن تناول الألبان صباحا والموز والبقوليات والمخبوزات والأغذية المقلية لأنها تعطي إحساس بالوخم والتخمة.

2- ضرورة الخروج مبكرا بوقت كافٍ لتجنب الازدحام والتكدس ومراعاة مسافات مناسبة من حيث التباعد الاجتماعي، ويفضل أن لا يذهب أولياء الأمور مع أبنائهم إلى لجان الامتحانات لأن أغلبهم من كبار السن ولتقليل التكدس والازدخام.

3- يراعى غسل الأيدي باستمرار لمده 20 ثانية بالماء والصابون.

4- ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والجوانتي منذ الخروج صباحا من المنزل حتى العودة للمنزل.

5- يراعى إمضاء الحضور بالقلم الخاص بكل طالب وعدم تداول الأقلام بين أكثر من شخص، وكذلك كافة الأدوات المدرسية والآلة الحاسبة.

6- ضرورة تجنب السلام والتقبيل بين الطلاب والتلامس.

7- مراعاة استخدام المناديل الورقية دائما في حالة الشعور بالعطس أو السعال لمنع انتشار الرذاذ بين زملائك في اللجنة.

8- الامتناع تماما عن تناول أي طعام خارج المنزل.

9- عدم ملامسة أي أسطح أو أبواب وعدم ملامسة العين بالأيدي.

10- التقليل إذا أمكن من دخول المراحيض ومراعاة استخدام القاعدة البلاستيكية ذات الاستخدام المرة الواحدة.

11- الانصراف والعودة إلى المنزل فورا بعد انتهاء الامتحان مباشرة.