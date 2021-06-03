أبرز 10 تصريحات لوزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض جريدة «الوطن» في النقاط التالية أبرز 10 تصريحات لوزير التربية والتعليم:

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام، سيكون إلكترونيا، لضمان عدم وجود عنصر بشري، تحقيقا للعدالة التي يرغب فيها أولياء الأمور.

- امتحان تجريبي آخر في شهر يونيو، سيعلن جدوله في الأسبوع المقبل.

- الامتحان التجريبي بمدد زمنية مثل امتحانات آخر العام، للتأكد من السير في الطريق الصحيح.

- الدفعة التي دخلت في عام 2018 على نظام جديد في التقييم وصلت للمحطة الأخيرة.

- جوهر التطوير هو التغيير في طبيعة الأسئلة التي تقيس فهم نواتج التعلم أو فهم الدروس، مقابل استرجاع المعلومات.

- شبكات الإنترنت في وضع جيد للغاية، وهناك اطمئنان من تجهيزات المدارس لعقد امتحانات الثانوية العامة.

- سيتم توفير البنية التحتية، إضافة لبديل ورقي، سيكون عبارة عن مزج ما بين الحلول الرقمية والورقية.

- هتبقى في وثيقة في إيد كل طالب فيها الأسئلة والإجابة نستطيع الرجوع إليها في وجود أي مشكلة.

- الإعلان عن تفاصيل امتحان يونيو التجريبي، وامتحانات آخر العام للثانوية العامة في وقت آخر.

- قريب جدا هنبارك لكل الأولاد اللي هيستفيدوا من التجربة دي.