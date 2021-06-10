«التنمية المحلية»: نستعد لإطلاق مبادرات لنشر ثقافة العمل الحر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة «إيجي ترك» هي مبادرة جديدة تسعى لنشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال ضمن عدد من المبادرات القومية التي تهدف لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وستتم في مختلف المحافظات حيث تم تجهيز المواقع الخاصة بتنفيذ المبادرة.

وأضاف «قاسم » خلال مداخلته في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «extra news» اليوم الأربعاء، أن الوزارة أطلقت منصة تتضمن عدة مشروعات يختار من بينها الشباب خاصة المؤهلين ويمتلكون دراسات سياحية وفندقية وأصحاب الحرف، حيث توجد شركة متخصصة تضم 120 شركة ستورد كل المستلزمات التي يحتاجها أصحاب الشركات.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إلى أن الشباب الذين يملكون سيارات طعام متنقلة يمكنهم الحصول على ترخيص وموقع مناسب للسيارة عن طريق الحي المختص، وسيتم تحديد الوحدة إذا كانت متحركة أو ثابتة مع التنسيق مع هيئة صحة الغذاء مع توفير موقع مميزة للسيارة حتى لا توجد أكثر من سيارة في مكان واحد.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن المبادرة قريبا لافتا إلى أنه سيتم الإعلان أيضا عن اشتراطات الحصول على ترخيص ومدة الحصول عليه، لافتا إلى أنه ستوجد مبادرات أخرى بالتنسيق مع وزارة الشباب وتم تحديد 856 موقعت حيث سيتم البدء التطبيق العملي في الفترة المقبلة.