المنيا تتصدر المحافظات المستفيدة من استثمارات التنمية المحلية
كتب:
اسلام فهمي
07:54 م | الأربعاء 09 يونيو 2021
محافظ المنيا
كرم محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، وفد صندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، مساء اليوم الأربعاء، في ختام التدريب الخاص برؤساء الإدارات ومسؤولي القروض بالوحدات القروية، والذي استمر على مدار يومين، بحضور أحمد الهامي، المدير العام التنفيذي للصندوق، وفاء فداوي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.
وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع المبادرات والمشروعات، التي تسهم في توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة من صندوق التنمية المحلية على مدار 4 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.
وأوضحت مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة أن التدريب تضمن شرحا لما تضمنه الكتاب الدوري 112 والتعريف بنشاط الصندوق والجدولة وانشاء الملف وغيره من الموضوعات الهامه، وذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظه المنيا وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لتمويل العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وكان حزب مستقبل وطن بالمنيا، نظم ورشة عمل لتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
استعرضت الورشة اللائحة التنفيذية لقانون (152) لسنة 2020 وأهم المزايا الواردة بهذا القانون لأصحاب المشروعات أو الذين يرغبون في بدء تأسيس المشروعات وتشجيع فكر العمل الحر وريادة الأعمال.