المنيا تتصدر المحافظات المستفيدة من استثمارات التنمية المحلية

كرم محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، وفد صندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، مساء اليوم الأربعاء، في ختام التدريب الخاص برؤساء الإدارات ومسؤولي القروض بالوحدات القروية، والذي استمر على مدار يومين، بحضور أحمد الهامي، المدير العام التنفيذي للصندوق، وفاء فداوي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع المبادرات والمشروعات، التي تسهم في توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة من صندوق التنمية المحلية على مدار 4 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

وأوضحت مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة أن التدريب تضمن شرحا لما تضمنه الكتاب الدوري 112 والتعريف بنشاط الصندوق والجدولة وانشاء الملف وغيره من الموضوعات الهامه، وذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظه المنيا وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لتمويل العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وكان حزب مستقبل وطن بالمنيا، نظم ورشة عمل لتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

استعرضت الورشة اللائحة التنفيذية لقانون (152) لسنة 2020 وأهم المزايا الواردة بهذا القانون لأصحاب المشروعات أو الذين يرغبون في بدء تأسيس المشروعات وتشجيع فكر العمل الحر وريادة الأعمال.