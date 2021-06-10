عاجل.. السيطرة على حريق نشب في مخزن «كرتون» بمسطرد

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق نشب في مخزن كرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية في القليوبية، إخطاراً من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالمحافظة، بورود بلاغا بنشوب حريق بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، ورجال الحماية لموقع الحريق، ودفع بـ4 سيارات إطفاء، وسيطر على الحريق دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق اندلع بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد، وأن المخزن مقام على 45 مترا مربعا، كما أن الحريق نشب بالمخزن كله، ولا يوجد خسائر بالأرواح، وبفضل جهود رجال الحماية منع امتداد النيران لباقي أجزاء المصنع، فيما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

وفي وقت سابق، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، والعقيد هيثم شحاته، وكيل الحماية، ورجال الحماية، لموقع الحريق، ودفع بـ8 سيارات إطفاء، وسيطر على الحريق دون خسائر بالأرواح.