مبادرة السيسي للتمويل العقاري.. كيف تستفيد منها في القليوبية؟

تزايدت في الساعات القليلة الماضية عمليات البحث بمحافظة القليوبية عن مبادرة السيسي للتمويل العقاري وبحث المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث علي الإنترنت عن كيفية الاستفادة من المبادرة، ومن تنطبق عليهم الشروط، وما هي الشروط المطلوبة، ونسبة الفائدة، وما هي البنوك التي تقوم بالتمويل والتعاقد، فضلاً عن وجود حالة من الترقب بشأن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، بناءً على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير امتلاك مسكن آدمي لكل مواطن بتسهيلات غير مسبوقة، مدعومة من الدولة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين .

شروط مبادرة السيسي للتمويل العقاري في محافظة القليوبية

يستفيد من مبادرة السيسي للتمويل العقاري في محافظة القليوبية محدودو ومتوسطو الدخل وأصحاب المعاشات والمهن الحرة، والمواطنون الذين استفادوا من مبادرات سابقة ذات العائد 8%، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا بفائدة منخفضة 3%، بشرط أن يكون المستفيد مصري الجنسية، وعدم استفادة العميل أو زوجته من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة.

ويشترط سداد العميل الأعزب من متوسطي الدخل 15% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية مقدماً، أما المتزوج فيلتزم بسداد مقدم 20% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، وألا يكون العميل حاصلاً على قروض من البنوك تجاوزت 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي راتبه لسداد القسط، وتعتمد البنوك على وجود دخل إضافي للعميل بجانب دخله الأساسي، حتى يتسنى له سداد القسط، وألا يكون العميل مسجلًا في قائمة «آي سكور» الشركة المصرية للاستعلام الائتماني كعميل متعثر، كما يشترط حسن السمعة والسلوك.

ومن ضمن المستفيدين من مبادرة السيسي للتمويل العقاري، المواطنون من هم فوق عمر الـ60 عاماً، من أصحاب المعاشات الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من مبادرة التمويل العقاري، حيث أعلن البنك المركزي شروط استفادة أصحاب المعاشات من هم فوق سن 60 عاماً على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، وألا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، وتحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

كيفية التقديم لمبادرة السيسي للتمويل العقاري في محافظة القليوبية

تتمثل الأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري في تقديم طبعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء، ورقم قومي مميكن، وقيد عائلي مميكن، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه.

ويشترط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

أما بالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في دیسمبر 2019 بسعر عائد 8% على أساس متناقص والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة، يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص بدلاً من 8%، وتعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عاماً بحد أقصى، وفقاً لرغبة العملاء.

قيمة الوحدات السكنية في مبادرة السيسي للتمويل العقاري في محافظة القليوبية

يشترط في مبادرة التمويل العقاري أن تكون الوحدة السكنية التي استقر اختيار المواطن عليها، أن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون مسجلة او قابلة للتسجيل، وأن تكون بغرض السكن والمعيشة وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

بالنسبة لمحدودي الدخل لا يزيد دخل المستفيد عن 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب بنسبة مقدم 10% من إجمالي قيمة الوحدة، وبالنسبة لمتوسطي الدخل يجب ألا يتجاوز صافى الدخل الشهري للأعزب 10 آلاف جنيه، وبالنسبة للأسرة لا يتجاوز 14 ألف جنيه بنسبة مقدم من 15إلى 20%.

بالنسبة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، سعر الوحدة يحدده صندوق دعم التمويل العقاري، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل لا تزيد قيمة الوحدة على 1.1 مليون جنيه للأعزب وبين 1.1 إلى 1.4 بالنسبة للأسرة، ويحظر بيع الوحدة قبل 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة، وأعلنت المبادرة، استثناء أسر الشهداء والمصابين وأفراد الجيش والشرطة من شرط الحد الأقصى للدخل.