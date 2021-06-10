وزير قطاع الأعمال: انتظروا أول 100 سيارة كهربائية مصرية أغسطس 2022

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات العمل على تصنيع أول سيارة في مصر من قبل شركة النصر للسيارات، فأعلن الوزير، وصول أول 13 سيارة مصنوعة في الصين، ويتم فك سيارة منها للمهندسين للتعلم عليها، فيما السيارات الـ12 الأخرى يتم إجراء اختبار القيادة عليها لمسافة 30 ألف كيلو متر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري».

وأضاف «توفيق»، أن إجراء اختبار القيادة عليها لمسافة 30 ألف كيلو متر ضروري قبل بدء عملية التصنيع، وذلك لتحديد كافة الأمور المطلوبة لمناخ العمل في السوق المصرية، لافتًا إلى هذا الاختبار يستغرق ثلاثة أشهر، بعدها يتم بناء المصنع ومن ثم تحديد الشكل النهائي للسيارة ومحتوياتها، مؤكدًا أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع أول 100 سيارة مصرية كهربائية بحلول أغسطس 2022.

وتابع: «ستبلغ الطاقة المحددة للعمل فيما 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة»، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية فيما يخص بالتمويل وتجهيز محطات الشحن، كما أن العامين الأوليين سيتم ضخ السيارة فقط إلى السوق المحلية والعمل على اختبار جدارتها، غير أنها وصفها بالفعل بأنها «ممتازة» وتتحمل الظروف الشاقة جدًا، ولكن التصدير يأتي بعد زيادة المكون المحلي، «ده أمر شغالين عليه مع أحد المراكز البحثية المصرية للوصول إلى البطارية».

وأوضح أن طاقة الإنتاج المحددة تشمل السوق المحلية فقط وليس التصدير الذي يمكن البدء فيه مع زيادة المكون المحلي، منوهًا بأنه جار العمل على هذا الملف بالتنسيق مع أحد المراكز البحثية المصرية من أجل الوصول إلى تصنيع البطارية باعتبارها تمثل ثلث تكلفة السيارة، وأنه حال الوصول إلى بطارية تكون مصرية في أغلب مكوناتها، سيتم بحث زيادة صناعة مكونات السيارات لتخطي نسبة الـ75%، ومن ثم يبدأ الحديث عن التصدير للخارج.