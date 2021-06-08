هشام توفيق: غزل المحلة ينتقل إلى العالمية عبر شراكة أوروبية

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بدء الخطوات التنفيذية لتحويل نادي غزل المحلة إلى 3 كيانات، تشمل تطوير نادي العاملين وإنشاء ناد اجتماعي رياضي خاص لمجتمع المحلة الكبرى، بالإضافة إلى شركة غزل المحلة لكرة القدم.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر استاد غزل المحلة، اليوم ، أن تطوير نادي العاملين يهدف لرفع كفاءة المنشآت القائمة وإقامة عدد من الملاعب لتحسين الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم، ويشمل ذلك الصالات المغطاة والصالونات والمطعم وحديقة الأطفال.

وأشار توفيق إلى أن الهدف يتمثل في جذب شريحة من المجتمع المحلاوي لممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية، موضحا أن النادي سيقام على مساحة 80 ألف متر ويضم نحو 10 آلاف عضوية.

وحول شركة غزل المحلة لكرة القدم، أشار السيد الوزير إلى أن فكرة تأسيس الشركة بدأت في سبتمبر 2020 بعد الاحتفال بصعود فريق غزل المحلة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم، مضيفا أن الهدف من الشركة ليس فقط وضع الأسس لاستمرار الفريق الأول في الدوري الممتاز، وإنما تطوير قطاع الناشئين والبراعم بإمكانيات جيدة وإحداث طفرة في التدريب واللاعبين أنفسهم بما يسمح بإخراج لاعبين قادرين على المنافسة في الدوري الممتاز والأندية الخليجية والأوروبية.

وفي مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة إم بي سي مصر كشف توفيق عن رغبته في إنشاء قلعة رياضية في غزل المحلة لرفع كفاءة المدربين ونظام التدريب في مصر والبحث عن المهارات.

وتابع: «سيكون هناك شراكة مع أندية متقدمة وتوصلنا إلى الشراكة مع ناد أوروبي ومجلس إدارة سيعلن عنه لتطوير قطاع الناشئين والبراعم بأسلوب أوروبي علمي، سنبدأ في سبتمبر المقبل العمل في شركة كرة القدم لغزل المحلة بعد توقيع العقود مع النادي الأوروبي».