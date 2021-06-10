شيماء سيف تتلقى لقاح كورونا: شكرا للنظام والاهتمام والترحيب «صور»

أعلنت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها بـ«انستجرام» تلقيها لقاح كورونا؛ إذ نشرت صورة لها أثناء تطعيمها بصحبه زوجها المنتج محمد كارتر، والطاقم الطبي، وعلقت قائلة: «شكرا جدا للنظام والاهتمام والترحيب الجميل ويا رب بالشفاء.. أنا أخدت التطعيم ضد فيروس كورونا».

شائعة انفصال شيماء سيف وكارتر

ترددت مؤخرا العديد من الشائعات عن انفصال الفنانه شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، بعد منشور لها عبر «انستجرام»، قالت فيه: «الحمد لله على كل حال.. كل شيء نصيب».

وبعدها بيوم قالت في منشور آخر: «متجملوش في الناس على حساب نفسكم.. سيبو كل حد يبان على حقيقته، عشان لما يأذيكم مش هتعرفوا تثبتوا عكس اللي جملتوه في عين الناس».

وأضافت: «وفي النهاية مفيش غير كلمة واحدة تتقال.. ربنا بس اللي عنده كل الحقايق وهو الحكم العدل.. دعواتكم.. ونقطة من أول السطر».

بعدها تداول الجميع خبر انفصالها هي وزوجها المنتج محمد كارتر، خاصة بعد نشر الأخير عبر «انستجرام»، قائلا: «من بعد ما عرفتك، عمري في حياتي ما تخيلت حياتي من غيرك.. انتي النفس اللي خارج وداخل مني.. انتي الضحكة اللي بضحكها.. أنتي القلب اللي بعشقه.. الناس كلها بتتعامل على إنك مراتي وهم ميعرفوش إنك بنتي.. أيوا والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي.. بدعي لربنا في سري بأنه يخليكي ليا.. عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدًا».

جدير بالذكر أن الفنانة شيماء سيف شاركت مؤخرا في مسلسل «في بيتنا روبوت»، المكون من 18 حلقة، وظهرت بشخصية «روبوت» زومبا، وحققت نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، عمرو وهبة، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.