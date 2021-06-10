عاجل.. بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن حظر «تيك توك»

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر التنفيذي الذي كان قد أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، بحظر تطبيقي «تيك توك، وي تشات» الصينيين في الولايات المتحدة.

وواجه الحظر سلسلة من التحديات القانونية ولم يدخل أبدًا حيز التنفيذ، بحسب «BBC».

ومن المتوقع أن تراجع وزارة التجارة الأمريكية الآن التطبيقات التي صممها وطورها أولئك الموجودون ضمن «ولاية خصم أجنبي» مثل الصين، وقال بايدن: إنه على الوزارة استخدام نهجا قائما على الأدلة لمعرفة ما إذا كانت مثل هذه التطبيقات تشكل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس بايدن، أنه يتعين على الحكومة الفيدرالية تقييم التهديدات التي تمثلها التطبيقات والبرامج التي تتخذ من الصين مقرَا لها من خلال تحليل صارم وقائم على الأدلة، ويجب أن تعالج أي مخاطر غير مقبولة أو غير مبررة تتسق مع الأمن القومي العام والسياسة الخارجية والأهداف الاقتصادية.

كما أقر بايدن بأن التطبيقات يمكنها الحصول على معلومات واسعة النطاق من المستخدمين والاحتفاظ بها، قائلًا: «إن جمع البيانات هذا يهدد بتزويد الخصوم الأجانب بإمكانية الوصول إلى تلك المعلومات».

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر قرارا في عام 2020، بحظر التنزيلات الجديدة لتطبيق مشاركة الفيديوهات «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، ووصف حينها بأن التطبيق يمثل تهديد للأمن القومي.

وقُدم اقتراح كان من شأنه أن يجعل مجموعتا «أوراكل، ولمارت» يمتلكان كيانًا يتحمل مسؤولية التعامل مع بيانات مستخدمي «تيك توك» الأمريكيين وتعديل المحتوى، إلا أنه سلسلة من التحديات القانونية، فضلًا عن أن ترامب كان على وشك ترك منصبه بعد فترة وجيزة، حالا دون تطبيق أمر الحظر.

وعلى جانب أخر يستخدم حوالى 80 مليون أمريكي تطبيق «تيك توك» كل شهر، وكانت رحبت آشلي جورسكي، المحامية البارزة في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بقرار إلغاء الحظر.